LECCO – Si anima il mercato di Serie B nel territorio lecchese. La Gimar Lecco ha risposto all’acquisto di Cardellini, da parte della Gordon Olginate, firmando il playmaker Valerio Costa.

Costa, origini calabresi, è un giocatore 180 cm, nato nel 1997. Prodotto del florido vivaio dell’Assigeco Casalpusterlengo – la stessa “scuola” di Gallinari e Aradori – il giocatore ha fatto il suo esordio tra i professionisti con la maglia della Viola Reggio Calabria nella stagione 2015/16. Lo scorso campionato ha vestito la maglia dell’Assigeco Piacenza (A2), ma un brutto infortunio al ginocchio sinistro lo ha tenuto a bordo campo per quasi tutta la stagione. Confermato da Piacenza anche per il 2017/18, non ha quasi mai trovato spazio nelle rotazioni di coach Andrea Zanchi, disputando cinque gare per ventotto minuti complessivi di impiego.

Con il recente acquisto di Marco Passera, Costa avrebbe avuto ancora meno spazio nelle rotazioni e quindi ha preferito cercare di rilanciarsi in una piazza come Lecco e con un coach esperto come Massimo Meneguzzo.

“Ho scelto Lecco perché è una realtà dove si può lavorare bene e con serietà – ha dichiarato il giocatore – sono pronto a mettermi in gioco e a dare il massimo per aiutare la squadra.”

Costa ha avuto l’onore di vestire la casacca azzurra della nazionale giovanile in diverse occasioni, disputando gli europeri U16 e i mondiali U17 e U19, rispettivamente nel 2014 e nel 2016. Probabile il suo esordio già dalla partita di sabato prossimo contro Piacenza, almeno per qualche minuto.