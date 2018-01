VALMADRERA – Il 2018 inizia con il piede giusto per l’Adinox Starlight che sul campo di Como ha fermato la squadra locale.

Sabato sera la formazione valmadrerese ha ottenuto un ottimo risultato e due punti davvero preziosi in ottica campionato. L’avvio di partita è caratterizzato dallo studio di entrambe le formazioni. Como si porta in vantaggio di 8 punti, mentre la Starlight fatica a recuperare il gap ed entrare in partita. I primi venti minuti sono all’insegna dell’incertezza e delle imprecisioni per entrambe le squadre (23-29). Provvidenziale l’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi l’Adinox Starlight è un’altra squadra e prende il largo in pochi minuti. Se la partita fino a questo punto era in equilibrio, le valmadrerese guidate da un’ottima Orsenigo inizia a imporre un buon ritmo (32-42). Battaglini è arginata dalla difesa attenta di Capaldo, mentre i passaggi si fanno precisi e i tiri vanno a segno. Alla fine l’Adinox Starlight vince per 49 a 42.

“Le ragazze hanno giocato bene, seppur sempre a sprazzi – commenta Nelly Rigamonti – Tendiamo a non mantenere il ritmo per tutti e 40 minuti della partita. Lavoreremo proprio su questo nelle prossime settimane”. Ferme a causa di un infortunio al ginocchio in allenamento Rios, Davide e Scola. La prossima partita è prevista in casa sabato prossimo contro il Gavirate.

COMO 42 ADINOX STARLIGHT 49

PARZIALI 8-10 23-29 32-42 42-49

ADINOX STARLIGHT Orsanigo 16, Oddo 14, Riva 8, Ciceri 4, Bertarini 3, Andreotti 2, Capaldo 0, Rusconi 0, Airoldi 0, Chitelotti ne, Colombo Allenatore.