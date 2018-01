LECCO – Prestazione memorabile per il Basket Lecco U20 Eccellenza di coach Michele Monti; sul parquet casalingo del Centro Sportivo del Bione la squadra bluceleste ha inflitto una severa lezione ad Alto Sebino, ribaltando la differenza canestri rispetto alla sconfitta per 79-89 del girone di andata.

Il Basket Lecco si affida all’accoppiata Riva/Calò – diciassette punti in due nel primo quarto – per martellare il canestro ospite, ma Alto Sebino non molla e resta in scia (25-17). Il secondo quarto è una vera e propria Caporetto per la squadra bresciana. Il Lecco è incontenibile in attacco – trenta punti segnati in dieci minuti – e va al riposo con quasi altrettanti punti di scarto (55-26).

Alto Sebino prova a limitare i danni nella ripresa mettendosi a difendere a zona, ma i blucelesti non concedono nulla in difesa e allungano ulteriormente nell’ultimo quarto, doppiando gli avversari alla sirena finale (94-46). Miglior marcatore dei lecchesi Alessandro Riva con 28 punti. In doppia cifra anche Simone Figini (14) e Ruben Calò (13).

Con questa vittoria i blucelesti hanno messo in cassaforte il quinto posto in classifica, a una sola partita dalla fine del girone di ritorno.

“Dopo un primo tempo stratosferico in fase offensiva, i ragazzi hanno tenuto botta nonostante le difficoltà proposte dalla zona contenitiva ospite, di fatto riuscendo a vendicare il boccone amaro ingoiato nella gara di andata” ha dichiarato coach Michele Monti a fine gara.

GIMAR LECCO U20 – ALTO SEBINO 94-46

PARZIALI: 25-17, 55-26; 67-38, 94-46

LECCO: Vitelli 5, Ratti 9, Lomasto 8, Comi, Figini 14, Calò 13, Riva 28, Allevi 4, Ghirlandi 4, Colosimo 3, Bianchi 6. All. Monti

ALTO SEBINO: Cremaschi 3, Patroni 11, Porfidia 5, Oprandi, Tosana, Sawadogo 1, Olario, Cremaschi 5, Franco 4, Zambonin 17, Modenese 7. All. Polesinanti