ERBA – Il Basket Lecco U18 di coach Michele Monti si è classificato al terzo posto nel 10° trofeo “Gianluca Citterio”, svoltosi presso il PalaErba dal 3 al 7 gennaio 2018.

La squadra bluceleste ha esordito mercoledì 3 gennaio contro i padroni di casa del Le Bocce Erba, che in campionato avevano battuto due volte su due la squadra lariana. I ragazzi lecchesi si sono “vendicati”, vincendo 65-64. La seconda partita del girone il Basket Lecco U18 l’ha disputata contro la Robur Varese, squadra che milita nel campionato Eccellenza. I lecchesi hanno dato battaglia, ma alla fine hanno ceduto col punteggio di 61-72.

Con una vittoria e una sconfitta, la squadra lariana ha ottenuto il diritto di giocare la finale per il terzo posto, battendo una rimaneggiata Pall. Bernareggio col punteggio di 66-58.

Il Memorial Citterio – categoria U18 – è stato vinto dalla Robur Varese, capace di battere 55-50 Arcisate. Miglior giocatore il varesino Andrea Calvazara. Miglior marcatore Mattia Giglio (Arcisate), al secondo posto si è piazzato il lecchese Di Gregorio, a quota 43 punti..

“Questo torneo è stato un impegno molto proficuo per tutti i ragazzi, disputando tre gare punto a punto – ha dichiarato coach Michele Monti – dobbiamo cercare di ispirarci all’intensità mentale e fisica che ha messo in campo Varese nella seconda partita per provare a crescere ancora.”