MANDELLO – Dopo un anno di pausa, domenica 7 gennaio, dalle 19.30 in avanti, tornerà il “Torneo per Ciccio”, una serata che l’Aurora San Francesco, in collaborazione con la Polisportiva Mandello, ha dedicato a Luigi “Ciccio” Ricco, allenatore lecchese prematuramente scomparso nel 2010.

Negli anni si sono avvicendate varie formule, dalle classiche partite cinque contro cinque ai tre contro tre, che vedevano arrivare giocatori anche da fuori provincia. Quest’anno si è scelta la formula dell’iscrizione singola, ossia i giocatori potranno confermare la loro partecipazione al torneo e le squadre verranno poi sorteggiate direttamente al palazzetto. Il costo di iscrizione sarà di 10 euro più eventuale offerta libera. Le squadre saranno miste, maschi e femmine.

Come al solito il fine di questo torneo è benefico: tutti i soldi raccolti dagli organizzatori saranno devoluti all’AIRC, sostenendo la ricerca contro il cancro.

L’appuntamento per il “Torneo per Ciccio” sarà domenica 8 gennaio 2018, dalle ore 19.30 in avanti. Chiunque volesse iscriversi potrà farlo telefonando a Stefano Lanfranchi al numero 338-46.04.097.

“Quest’anno non potrò occuparmi direttamente dell’organizzazione dell’evento per motivi lavorativi – ha dichiarato Marta Ricco, figlia di “Ciccio” – e proprio per questo mi sento di ringraziare di cuore gli amici dell’Aurora, società a cui mio padre era molto legato. Io, mia mamma e mia sorella siamo molto felici che, dopo un anno di pausa, il “Torneo per Ciccio” si faccia ancora.”