LECCO – Non inizia certamente in maniera positiva il 2018 per le squadre lecchesi. Su sette partite, solo il Basket Lecco (Serie B) e la Tecnoadda Mandello (Serie D) sono riuscite a vincere, ed entrambe per il rotto della cuffia e dopo aver rimontato distacchi importanti. Netta sconfitta per la Gordon Olginate a Lugo e prestazione generosa ma offensivamente modesta per la Enginux Calolziocorte, in grado comunque di spaventare la capolista Ebro. Brutte e inattese sconfitte esterne per Civatese e Vercurago, mentre Pescate subisce una clamorosa imbarcata nella sfida salvezza contro Rovagnate.

SERIE B – Girone B

Orva Lugo – GORDON OLGINATE 92-72

GIMAR LECCO – Crabs Rimini 69-68

CLASSIFICA

30 – Baltur Cento

26 – Bakery Piacenza

24 – Pallacanestro Crema

22 – GIMAR LECCO

20 – Tramarossa Vicenza

18 – Rekico Faenza

18 – Tigers Forlì

16 – Virtus Basket Padova

14 – GORDON OLGINATE

14 – Aurora Desio

14 – Orva Lugo

12 – NTS Rimini

12 – Lissone Interni Bernareggio

6 – Bmr Basket 2000 Reggio Emilia

6 – Green Basket Palermo

2 – Iseo Serrature Costa Volpino

SERIE CSILVER – Girone A

ENGINUX CALOLZIOCORTE – Ebro Basket 45-54

CLASSIFICA

24 – Fortitudo Busnago

24 – Ebro Basket

22 – Lesmo 2004

20 – O.SA.L Novate

16 – Basket Town Milano

16 – ENGINUX CALOLZIOCORTE

16 – Rondinella Sesto San Giovanni

14 – Social Osa

14 – Team ’86 Villasanta

12 – Di. Po. Vimercate

12 – POSAL Sesto San Giovanni

12 – Soul Basket Milano

10 – Gamma Basket Segrate

10 – USSA Nova Milanese

10 – Bocconi Milano

8 – Pezzini Morbegno

SERIE D – Girone F

ARS Rovagnate – AUTOVITTANI PESCATE 82-56

Visconti Basket Brignano – MEDINMOVE VERCURAGO 74-67

ASD Basket Verdello – EDILCASA CIVATESE 78-74

Red Cat Device La Torre – TECNOADDA MANDELLO 65-71

CLASSIFICA

22 – TECNOADDA MANDELLO

20 – EDILCASA CIVATESE

18 – MEDINMOVE VERCURAGO

18 – Basket Verdello

18 – Sportiva Sondrio

18 – Basket Cologno al Serio

14 – Red Cat La Torre

14 – SBT Treviglio

12 – Basket Nibionno

10 – ARS Rovagnate

6 – AUTOVITTANI PESCATE

6 – Basket Carnate

6 – Visconti Basket Brignano

0 – Zani Viaggi San Pellegrino