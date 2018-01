LUGO DI ROMAGNA– La Gordon Olginate rimedia una pesante sconfitta contro la Orva Lugo, perdendo anche la differenza canestri negli scontri diretti.

Rispetto alla gara di andata la squadra lecchese si presenta senza il capitano Matteo Marinò e il tuttofare Marco Planezio, con Paolo Colnago al rientro dopo il lungo stop per la frattura alla mano. Nonostante ciò, i ragazzi di coach Alessandro Galli danno battaglia per tutto il primo quarto (17-16) e sono in grado di reagire anche al parziale di nove punti consecutivi con cui Lugo inizia il secondo (26-16), andando al riposo sotto di sole quattro lunghezze (37-33)

La Gordon inizia col piede giusto il secondo tempo e con una tripla di Colnago impatta a quota trentanove. A sei minuti dalla fine del terzo quarto i lecchesi perdono Davide Todeschini – ingenuo tecnico dopo un primo antisportivo – e Lugo ne approfitta per scappare nuovamente sul più dieci (54-44). La Gordon approfitta dell’espulsione di Seravalli – fin lì migliore in campo, con 17 punti in 23′ – per ricucire e tornare a un solo possesso di svantaggio (54-51), ma questo sarà il canto del cigno per i lecchesi. Uno scatenato Tinsley apre l’ultima frazione con due triple in meno di due minuti, e Lugo vola via, toccando i venti punti di scarto a metà ultimo quarto e vincendo col punteggio di 92-72.

Miglior marcatore per la Gordon lo scatenato Giacomo Siberna a quota 19, a cui ha aggiunto anche dieci rimbalzi.

“Dopo la bella prestazione dell’andata, abbiamo pagato un arbitraggio difficilmente commentabile. In ogni caso non si può fare errori così ingenui durante il match. Abbiamo fatto una prestazione brutta, con un pessimo atteggiamento” ha commentato coach Galli a fine gara.

ORVA LUGO – GORDON OLGINATE 92-72

PARZIALI: 17-16; 37-33; 63-57; 92-72

LUGO: Tinsley 16, Mihajlovski, Moretti 4, Cervellera, Seravalli 17, Gatto, Rubbini 18, Thiam 9, Stanzani 12, Galassi 14, Filippini 2, Valentini n.e. All. Galetti

OLGINATE: Moretti, Colnago 17, Seck 4, Maver, Rota 6, Todeschini 6, Butta n.e, Bassani 15, Siberna 19, Tagliabue 5. All. Galli.