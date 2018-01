BRIGNANO GERA D’ADDA – La Medinmove Vercurago completa la Caporetto di inizio anno per le squadre lecchesi di Serie D, che ottengono complessivamente tre sconfitte e una sofferta vittoria con Mandello– ai supplementari! – alla prima gara ufficiale del 2018.

Vercurago si presenta a Brignano senza Luca Castoldi – diventato oggi papà per la prima volta – e il capitano Gabriele Cesana, ancora ai box per l’infortunio alla spalla.

Il Visconti Basket, reduce da due vittorie consecutive, inizia schierando una difesa a zona 3-2 che non toglierà fino alla sirena finale del match. Dopo un primo quarto interlocutorio (18-16), i padroni di casa caricano i cannoni e bombardano i coguari da oltre l’arco, infilando la bellezza di trentuno punti e andando al riposo sul punteggio di 49-27.

Nella ripresa inizia la lenta rimonta dei ragazzi di coach Ernesto Cocco, che rosicchiano qualche punto nel terzo quarto (62-45) e, grazie allo scatenato Andrea Mazzieri – 23 punti alla sirena finale – arrivano a spaventare i padroni di casa, sotto di due possessi a meno di due minuti dalla sirena. La rimonta però non si concretizza e i coguari cedono il passo, perdendo 74-67.

“Ormai è tradizione che noi non riusciamo mai a vincere la partita post natalizia – commenta sconsolato coach Ernesto Cocco – le assenze di hanno penalizzato.”

VISCONTI BASKET BRIGNANO – MEDINMOVE VERCURAGO 74-67

PARZIALI: 18-16; 49-27; 62-45; 74-67

BRIGNANO GERA D’ADDA: Rossoni G., Bonardi A. 9, Finardi R. 10, Colpani S. 2. Paravella R., Longo S. 6, Lecchi S. 15, Dogadi G. 4, Allevi S. 4, Daz F. 14, Possenti N. 10. All. De Vicenzi.

VERCURAGO: Mazzieri An. 23, Ferrario 9, Bianchini 16, Rebughini 3, Redaelli 6, Mazzieri Al. 5, Lanfranchi 5, Bosso, Piazzoni, Radaelli, Butta ne. All. Cocco.