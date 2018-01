OLGINATE – Una maledizione sembra aver colpito la Gordon Olginate. Dopo l’infortunio di Paolo Colnago dello scorso autunno e l’addio improvviso di Marco Planezio, direzione Treviglio, la squadra lecchese dovrà fare a meno del capitano Matteo Marinò per oltre un mese.

Marinò si è infortunato alla mano nell’allenamento di venerdì scorso. Durante la partitella finale, a ritmi non particolarmente sostenuti, il playmaker brianzolo si è tuffato su una palla vagante e, nel contrasto con un compagno, ha sentito dolore. Dopo un paio di azioni ha chiesto il cambio e oggi si è recato al pronto soccorso per valutare l’infortunio. La diagnosi ha evidenziato la rottura del quarto metacarpo della mano destra, fortunatamente non quella di tiro.

“Un episodio sfortunato – ha commentato sconsolato coach Alessandro Galli – adesso attendiamo notizie più certe dopo che il ragazzo avrà effettuato una visita specialistica, decidendo se operarsi o se limitarsi al classico gesso.”