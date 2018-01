LECCO – La Calcio Lecco inaugura la seconda parte della stagione 2017/2018 ospitando al Rigamonti Ceppi la Pro Patria, storica rivale e diretta concorrente per un posto nell’olimpo dei professionisti.

Al Lecco la vittoria servirebbe per non interrompere la striscia di risultati positivi che hanno caratterizzato il finale del girone d’andata e soprattutto servirebbe per dare un chiaro segnale al campionato e far capire a tifosi e avversari cosa i blucelesti vogliono e possono fare in questa stagione. Per l’occasione ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni.

Il fischio d’inizio di Lecco-Pro Patria è previsto per le 14:30 al Rigamonti Ceppi, contemporaneamente partirà la nostra diretta web.