LECCO – In occasione della trasferta a Ponte San Pietro, mister Alessio Delpiano si trova costretto a rinunciare a due importanti giocatori. L’attaccante Fabio Cristofoli e il giovane centrocampista Marco Moleri non potranno essere a disposizione dalla squadra a causa di infortunio, mentre torna ad essere disponibile Guido Corteggiano.

A dare la brutta notizia degli infortuni è la società bluceleste con due comunicati stampa sul sito ufficiale della squadra.

“La Calcio Lecco 1912 – si legge nel comunicato su Cristofoli – comunica che il calciatore Fabio Cristofoli, a causa di un problema muscolare, non sarà a disposizione per Pontisola-Lecco. Gli esami strumentali verrano effettuati all’inizio della prossima settimana”.

Per quanto riguarda Marco Moleri, poi, da via Don Pozzi fanno sapere che è sempre un “problema muscolare” a tenerlo lontanto dal campo.

Restano, quindi, ventuno i convocati da mister Delpiano, due portieri, otto difensori, sei centrocampisti e cinque attaccanti: Guagnetti, Mortara, Rea, Luoni, Zammuto, Cavalli, Rabbeni, Bignotti, Bertani, Meyergue, Scaglione, Mureno, Merli Sala, Ghidinelli, Nava, Corteggiano, Roselli, Visconti, Compagnone, Caraffa e Draghetti.

Il neo acquisto Guido Corteggiano, a sua volta di rientro da un infortunio, dunque torna ad essere a disposizione, ma, presumibilmente, almeno per questa trasferta non sarà in grado di farlo da titolare.