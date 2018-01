LECCO – La turbolente gara giocata al Rigamonti Ceppi contro la Pro Patria è costata ai blucelesti una giornata di squalifica per il campo, per questo motivo Lecco-Dro si giocherà a porte chiuse nel campo neutro del “Libico” di Grumello del Monte.

A comunicarlo è la società di via Don Pozzi dal suo sito ufficiale: “Calcio Lecco 1912 S.r.l. comunica che, su decisione del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, il match del turno infrasettimanale Lecco-Dro, valido per la 22ª giornata del Girone B di Serie D, verrà disputato al Centro Sportivo Comunale “Luciano Libico” di Grumello del Monte (BG). L’incontro, in programma mercoledì 17 Gennaio alle ore 14:30, andrà in scena a porte chiuse”.

Il presidente Paolo Leonardo Di Nunno ha reso nota l’intenzione di fare ricorso, ma in attesa di sapere se sarà accolto o meno queste sono le disposizioni ufficiali riguardo alla ventiduesima giornata di campionato.