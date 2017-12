BORMIO – Si sono svolti sotto le stelle e le luci dei riflettori i campionati italiani di sci alpino, specialità Slalom. Teatro della kermesse sportiva by night la pista Stelvio di Bormio. Otto gli atleti dello Sci Club Lecco scesi in pista.

Nella gara femminile, ottima prova per Petra Smaldore che ha chiuso in 9^ posizione con il tempo di 1’58”81, seconda manche fatale invece per Angelica Feltre. Gara che ha assegnato il titolo a Vivien Insam (1’57”36).

Nella gara maschile, sfiora il podio Tommaso Sala che con il tempo di 1’57”89 ha chiuso in 6^ posizione. Out nella prima manche Federico Pelizzari, Lorenzo Ciolina e Davide Baruffaldi. Per la cronaca il titolo è stato vinto da Riccardo Tonetti (1’56”74).

Adesso due giorni di riposo per tutto lo Sci Club Lecco in occasione del Capodanno, poi si torna in pista, in programma 3 – 4 giorni di allenamento a Santa Caterina.