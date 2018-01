VERCURAGO – Dopo sei giorni intensi è calato il sipario sulla prima edizione della Christmas Cup organizzata dall’Ac Vercurago.

Ben 48 le società iscritte, quattro categorie di Pulcini in campo, 16 squadre per ogni categoria. Divertimento, tanta passione e anche qualche piccolo talento che si è messo in mostra davanti alle tribune gremite sono stati gli ingredienti per una manifestazione di successo.

“I nostri complimenti vanno a tutte le società partecipanti e in particolare ai vincitori di categoria – ha detto Giovanni Dossi responsabile del settore calcio e organizzatore del torneo – un grazie in particolare va al comune che ha patrocinato l’evento, ai nostri sponsor che hanno contribuito alle spese e ai volontari che hanno lavorato affinché il torneo si svolgesse in modo perfetto”.

La vittoria è andata ai piccoli del Cantù San Paolo (Pulcini 2010); del Foppenico (Pulcini 2009) e dell’Olginatese (Pulcini 2008 e Pulcini 2007).

Il torneo si è sviluppato in due fasi, la prima eliminatoria dove le squadre si sono affrontate in 4 gironi da 4, successivamente le migliori 8 hanno formato due gironi che si sono conclusi con semifinali e finali.

“In tutti i sei giorni c’è stata una grande affluenza di pubblico, cosi come è da segnalare la passione e la correttezza dimostrata durante tutte le partite – ha proseguito Dossi -. Il successo è stato dimostrato dalla soddisfazione delle società al termine del torneo e dal divertimento dei bambini che con questa formula hanno potuto effettuare un gran numero di partite. Voglio sottolineare che tutto questo è stato possibile grazie ai volontari, che nei giorni di ferie natalizie hanno dato tutto il loro supporto per la gestione della palestra, del bar e delle partite. Un lavoro davvero oneroso considerando che si è arrivati a giocare quasi 350 mini incontri”.

Dossi, poi, sottolinea il nuovo programma di rilancio dell’Ac Vercurago: “Dal mese di dicembre ho iniziato la mia avventura (responsabile settore calcio) e questo sarà solo uno dei tanti eventi che andremo a proporre. La voglia di fare e di fare bene è tanta, soprattutto a partire dall’attività giovanile dove intendiamo concentrare il maggior numero di forze con allenatori giovani e qualificati. A tale proposito stiamo promuovendo una squadra di ‘Pulcine’ totalmente femminile (unica nella zona di Lecco) e un corso specializzato di motoria (avviamento allo sport) per bimbi e bimbe di 4/5 anni. Vista la nostra voglia di crescere e svilupparci, cerchiamo nuove idee e nuovi collaboratori che ci aiutano in questa missione“.