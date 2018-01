SAN GIORGIO SUL LEGNANO – Classico appuntamento dell’Epifania, come da tradizione consolidata grande spettacolo sui prati di San Giorgio sul Legnano dove si è rinnovato l’appuntamento col grande cross internazionale.

Il Cross del Campaccio ha visto in gara i Master a cui sono seguite le categorie giovanili prima del gran finale con le gare internazionali. Poco meno di 1100 sono stati i partecipanti a questa edizione che ha visto atleti del territorio alla ricerca di una vetrina importante.

Aurelio Moscato per la Libertas Cernuschese vince la Sm 65, con Elena Fustella dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni a vincere tra le SF55. Sul secondo gradino ci vanno Daniela Gilardi per la Sev Valmadrea tra le SF50, Anna Angrisani per la Pol Bellano Galperti Group tra le SF60, mentre Giuseppe Boschi tra i SM80 porta l’Osa Valmadrera al 3° posto. Stesso piazzamento tra i Sm5 per Graziano Ticozzelli per la Pol Pagnona.

Nelle categorie giovanili si ritorna sul podio grazie al 2° posto di Laura Renna tra le Cadette per la Pol Mandello con Ilaria Menatti della Derviese al 12° posto e la compagna di club Maya Galperti al 19°. Niente podi ma bei piazzamenti tra le Ragazze per Virginia Corneo (Pol Mandello) col 6° posto, mentre tra i Cadetti è Giovanni Artusi (Cs Cortenova) a entrare nella top ten col 9° posto, con Mattia Adamoli della Derviese all’11°.

Si sale di categoria e tocca alle Allieve, si allunga la distanza e il terreno inizia a cedere sotto l’incessante passare dei concorrenti ma tutto sommato tiene bene sino alla fine. Elisa Pastorelli (Atl Lecco Colombo Costruzioni) ottiene un ottimo 6° posto, con la compagna Camilla Ratto Valsecchi al 16°. Due i giri per gli Allievi, 4 i km e prima vittoria straniera con Jakub Stibal a portare in trionfo la Repubblica Ceca. I nostri migliori sono Fabio Balzarotti 32° e Marco Aondio 33°, entrambi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Partono gli Juniores maschile con 6 km da correre più veloce possibile. Davanti fa gara a sè l’azzurrino Luca Alfieri per la Pbm Bovisio Masciago, un monologo concluso in 18’34” con 45” di vantaggio, dietro i nostri si piazzano al 21° posto con Andrea Rota e al 34° con Giovanni Dedivittis entrambi dell’Atl Lecco.

Le gare Assolute vedono l’onda africana strappare applausi a non finire, Kenia e Etiopia a farla da padrona con Lilian Rengeru prima in 19’02”. Torna sul podio Lecco col 3° posto tra le Juniores del neo acquisto gialloblu, Francesca Annoni con la compagna di club Carlotta Bonacina 7^, ottimo il 15° posto Assoluto della lecchese Federica Casati in gara con i colori della Bracco Milano.

Sempre Kenia anche al maschile, dopo 10 km il più lesto sotto il traguardo è James Kibet in 29’34” con il lecchese Michele Fontana in forza al Cs Aeronautica Militare al 12° posto e col compagno Francesco Bona subito dietro col 14°.