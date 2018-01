LECCO – Si è conclusa con un trionfo la finale della 7League per i Commandos Brianza. I ragazzi lecchesi, sul campo amico del Centro Sportivo del Bione, hanno “scuoiato” senza pietà gli Alligators Rovigo, vincendo il match con un perentorio 25-0.

Dopo lo spettacolo di danza offerto dalle ragazze di SoloDanza ASD, le squadre scendono in campo concentrate e combattive. All’inizio le difese hanno la meglio sugli attacchi e la partita si sblocca solo dopo un “big play” di Gianluca Mustillo. Il difensore rossonero intercetta il passaggio del quarterback avversario e lo riporta in meta, coprendo tutto il campo e mettendo a referto i primi punti per i Commandos. La squadra di coach Rusconi riesce ad andare in meta una seconda volta con Mirko Besana – più trasformazione – andando negli spogliatoi in netto vantaggio (13-0)

Nella ripresa i Commandos mantengono saldamente il comando della partita, andando a segno ancora due volte. Prima la meta firmata Alessandro Morganti – su lancio di Stefano Rusconi – e poi il secondo intercetto riportato in meta, questa volta dal cornerback Federico Galimberti.

Grande festa alla fine per i ragazzi di coach Andrea Rusconi, vincenti e imbattuti all’esordio in 7League. “Come tutte le finali di football americano, all’inizio c’è stata una fase di studio dove le difese di entrambe le squadre sono state protagoniste. Abbiamo resistito all’onda d’urto degli Alligators, che ci ha messo in difficoltà blitzando con quattro giocatori per tutta la partita. Una volta trovati gli spazi giusti abbiamo chiuso il match con Mirco Besana e Alessandro Morganti” ha dichiarato l’allenatore lecchese.

La stagione dei Commandos non è ancora finita. “Da mercoledì si riprende in vista del Five men. Speriamo che questa vittoria porti sempre più attenzione verso il football americano e i Commandos Brianza. Chiunque voglia venirci a trovare può farlo il mercoledì, dalle 20.30 in poi al campo di Bevera, in via Santuario inferiore.” ha concluso coach Rusconi.