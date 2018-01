PONTE SAN PIETRO – Il Lecco perde nelle trasferta a Ponte San Pietro. Nonostante la buona gara giocata dai blucelesti, il Pontisola si impone per 3-2 e si guadagna tutti e tre i punti partita.

Nella sala stampa del “Legler” mister Alessio Delpiano si dichiara dispiaciuto per la sconfitta, ma orgoglioso dei suoi ragazzi “scesi in campo con grinta e voglia di combattere”, e inevitabilmente si finisce a parlare di un suo eventuale esonero, dato che nei giorni scorsi voci di corridoio lo davano vicinissimo all’addio.

“Il Pontisola ha avuto tre o quattro occasioni – analizza il tecnico piemontese – e le ha sfruttate tutte. Noi, invece, ne abbiamo avuta qualcuna in più, ma Pennesi ha fatto delle belle parate. Ci siamo battuti, ma non è bastato. Mi pesa il gol preso in contropiede, noi eravamo troppo sbilanciati e loro hanno fatto una ripartenza alla perfezione. Nonostante questo i ragazzi mi sono piaciuti, hanno messo tutti grande impegno e hanno dimostrato che la squadra si è battuta”.

La sconfitta fa per forza di cose pensare a un esonero di Delpiano viste le voci girate negli scorsi giorni, che addirittura lanciavano già il toto sostituto con in pole position i nomi dell’ex allenatore del Lecco Rocco Cotroneo e quello altisonante di Claudio Gentile, campione del mondo nell’ ’82 con la Nazionale italiana. Il tecnico bluceleste, però, si limita a rispondere che si rimette a “ogni decisione della società”.

“Mi aspetto di tutto – confida Delpiano – e mi rimetto alle scelte della società. Non mi è stato detto nulla per il momento, ma sono da tanti anni nel calcio…Per me oggi la cosa bella è che la squadra ha dimostrato che nessuno rema contro l’allenatore, sono orgoglioso di loro”.

A sciogliere ogni dubbio (almeno per il momento) circa l’esonero di mister Delpiano è il vicepresidente Angelo Battazza che afferma deciso: “Qui non si esonera proprio nessuno”.

“Andiamo avanti così fino in fondo – conclude Battazza – oltrettutto sarebbe pure controproducente cambiare allenatore a questo punto del campionato. Delpiano è stato scelto come nostro mister e così rimarrà fino alla fine della stagione, stesso discorso per il suo staff, dal preparatore agli altri…Pensiamo ai playoff, bisogna arrivare quinti, sono sempre un terno al lotto si sa, ma dopo quelli sarà il più forte ad andare in serie C”.

Resta da capire cosa ne pensa il vulcanico presidente Paolo Leonardo Di Nunno, secondo il team manager Angelo Maiolo anche lui sarebbe contrario a un esonero di Delpiano, nonostante la rabbia per la sconfitta. Forse solo all’inizio degli allenamenti della prossima settimana si potrà chiarire definitivamente il destino della panchina bluceleste.

ARTICOLO CORRELATO

21 gennaio – La Calcio Lecco cade al “Legler”, 3-2 per il Pontisola