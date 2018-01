LECCO – In tutto 86 squadre per ben 1200 atlete che hanno giocato nelle palestre di quasi una ventina di strutture sportive nel lecchese: un intero mondo, quello della pallavolo, che ha unito le forze per questa due giorni di sport, la Eagle Cup, giunta alla sua quarta edizione.

Dalle Under 12 alle Under 18, le giovani del volley si sono date appuntamento al Bione così come ad Olginate, Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Galbiate, Colle Brianza, Valmadrera, Malgrate, Olginate, Sirone, Oggiono, Calco, Missaglia, Casatenovo, Barzanò, Renate, Merate, e Garbagnate Monastero per le partite in programma fin dalle prime ore dalle mattinata di sabato e che proseguiranno domenica, concludendo l’evento alle 18 con le premiazioni e una grande festa al PalaTaurus di Lecco.

“La prima giornata è andata benissimo, intoppi non ce ne sono stati, a parte il tempo che ha rovinato, almeno nell’estetica la nostra bellissima location sul lago che domani, col meteo migliore, sarà sicuramente apprezzata dalle tante atlete e dai loro accompagnatori che ci hanno raggiunto dalle altre parti del Nord d’Italia, dall’Emilia Romagna in su” spiega Alessandro Alippi, Direttore Sportivo della Picco Lecco, alla regia dell’evento.

Una partecipazione raddoppiata rispetto alla precedente edizione per un evento che oggi ha un carattere internazionale, vista la partecipazione di una formazione femminile finlandese, la Ylojarven Ryhti Under 16, che in questi giorni si è allenata sul campo di Galbiate.

“E’ la quarta edizione dell’evento ed è sempre in crescendo – spiega Samuele Biffi, presidente della Polisportiva Olginate anche quest’anno abbiamo dovuto cercare altre palestre visto l’alto numero di partecipanti e come ogni anno noi ospitiamo l’under 12. Oltre il momento sportivo ci sono i momenti aggregativi, la cena insieme e la festa domenica al Palataurus. L’idea è di realizzare qualcosa come territorio lecchese con le sue associazioni sportive”.

Una manifestazione che toccherà anche il lago, in particolare Lierna, Abbadia e Mandello: “Nel nostro caso – spiega l’assessore allo Sport del Comune di Mandello, Serenella Alippi – oltre al palazzetto dato in gestione a Polisportiva Mandello, mettiamo a disposizione anche la palestra comunale dell’Istituto A. Volta con il nostro patrocinio per le due giornate di gare. E’ sicuramente un evento importante che mette in campo tante squadre giovanili provenienti da tutta Italia a favore della diffusione del volley giovanile”.