PONTE SAN PIETRO – Il Lecco cade al “Legler” di Ponte San Pietro. Il Pontisola batte i blucelesti per 3-2 e fa bottino pieno di punti.

In occasione dalla trasferta a Ponte San Pietro mister Delpiano schiera un 4-3-3 con Nava tra i pali, Merli Sala e Rea centrali di difesa con Luoni e Mureno esterni. A centrocampo vanno Cavalli con Ghidinelli e Compagnone ai lati, mentre in attacco va il tridente Caraffa, Bertani e Bignotti.

Nella prima parte della gara sia il Pontisola che il Lecco si guadagnano qualche buona occasione. I primi ad andare a segno sono i padroni di casa al 7′ con Ruggeri che insacca su calcio d’angolo mandando la palla in rete sul primo palo grazie a un buco nella difesa bluceleste. Al Pontisola risponde Rea al 17′ sempre su corner battuto da Cavalli. Il bomber bluceleste Bertani impegna Pennesi in due occasioni, ma l’estremo difensore si fa trovare pronto e difende il pareggio. Al 36′ Ferrera Pinto prende palla a centrocampo e riesce a portarla fino al limite dell’area saltando tutta la difesa bluceleste e passa a Recino che manda la palla in rete tirando in diagonale dalla sinistra. Il primo tempo si conclude con il Pontisola che conduce per 2-1.

Nel secondo tempo il Pontisola allunga subito le distanze con Ferreira Pinto che al 6′ salta Rea, si trova a tu per tu con Nava e insacca la terza rete per i bergamaschi. Mister Delpiano prova a effettuare dei cambi (Corteggiano va in campo al posto di Bignotti, Visconti rileva Compagnone e, in seguito, Merli Sala che lascia il posto a Meyergue) cercando di dare uno scossone alla gara, ma non ottiene l’effetto sperato. Al 26′ il Lecco va vicino al gol con una pericolosa diagonale fatta partire da Rea dalla sinistra, ma Pennesi non si lascia sorprendere.

Al 45′ vengono comunicati 5′ di recupero. Meyergue viene atterrato in area da Mandelli: è rigore per il Lecco. Un minuto più tardi (46′) al dischetto va Bertani che non sbaglia e accorcia le distanze: 3-2.

I tre fischi finali arrivano al 49′: il Lecco perde, al Pontisola vanno tutti e tre i punti partita.

