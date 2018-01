LECCO – Il Lecco non gioca bene, non regala un bello spettacolo e sul campo del Rigamonti Ceppi nel finale arriva a far fatica con il Dro, penultima in classifica, ma quello che contava oggi per i blucelesti non era tanto il bel gioco quanto portare a casa i tre punti e così ha fatto vincendo 1-0 grazie alla rete di Bertani.

In occasione della gara contro il Dro, Delpiano recupera Bertani, Cavalli, Moleri e Merli Sala che hanno scontato il turno di squalifica. Il tecnico piemontese sceglie di schierare un 4-4-1-1 con Nava tra i pali, Luoni e Merli Sala centrali di difesa con ai lati Mortara e Mureno. A centrocampo si sistemano Moleri, Roselli, Cavalli e Caraffa, mentre in attacco Bertani si posiziona dietro Cristofoli.

Al fischio d’inizio i blucelesti partono bene e all’8′ sfiorano il vantaggio con Bertani che colpisce la traversa calciando una punizione dal limite. Per i primi venti minuti il dominio dei blucelesti è indiscusso, il Dro viene tenuto chiuso nella sua metà campo e soffre in modo evidente, poi, però, il Lecco molla il colpo e la gara passa in una fase di stallo. Al 35′ la partita si sblocca: Cavalli viene atterrato in area e il direttore di gara concede il rigore in favore del Lecco. Un minuto più tardi al dischetto va Bertani, calcia il rigore, ma sbaglia e Di Pietro respinge il pallone, il numero undici bluceleste lo recupera e stavolta trova lo specchio della porta. Il Lecco passa in vantaggio tra le proteste del Dro che chiede l’annullamento della rete per un presunto fuorigioco che, per ovvi motivi, non sussiste, quindi la rete viene convalidata. Al 40′ i blucelesti buttano via l’occasione del pareggio: Caraffa è bravo a rubare un pallone a centrocampo e portarselo di fronte alla porta, ma una volta a tu per tu con l’estremo difensore del Dro sbaglia il tiro e manda la palla alta sopra la traversa.

Nella ripresa il Lecco brilla ancor meno e la partita è davvero poco vivace, nel finale il Dro cerca disperatamente di strappare un pareggio, ma senza riuscire ad essere abbastanza concreti. I blucelesti corrono qualche rischio di troppo, ma riescono a non farsi beffare dai trentini.

I tre fischi finali arrivano al 50′, il Lecco vince per 1-0 e festeggia i tre punti messi in cassaforte.

Rileggi la diretta web: Lecco-Dro 1-0 Risultato finale

Ecco alcuni scatti di Lecco-Dro: