MONTICELLO – E’ tutto pronto per il Giro delle Cascine di Monticello Brianza, appuntamento targato Amici del Teatro e dello Sport in programma per domenica 7 gennaio.

La manifestazione, in memoria di Tino Spreafico e amici, è giunta alla sua 37^ edizione: si tratta di una cosa podistica passo libero ludico motoria aperta a tutti.

E’ possibile scegliere tra diversi percorsi: uno da 7 km, uno da 14 km e uno da 21. La gara è valida per i concorsi nazionali, provinciali F.i.a.s.p. e Piede alato 2018 e concorso Gamba d’argento.

Segue la locandina: