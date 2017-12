VALGREGHENTINO – Come era stato già anticipato nel corso della festa di Natale, questa estate il campus estivo dell’Olimpiagrenta sarà seguito interamente da allenatori professionisti della Fundacion Real Madrid Clinic. “Un’occasione sportiva unica nella zona” hanno commentato dalla società.

Il campus estivo si terrà dal 18 al 22 giugno 2018 a Valgreghentino presso il campo “Ugo Crippa”. Il 23 giugno si svolgerà il Summer Open Day e la cena con piatti tipici spagnoli. Cinque giorni di allenamenti e tornei dalle 8.30 alle 17. Ci sarà un momento di accoglienza dalle 7.30 per chi, per motivi lavorativi, vuole portare prima i figli al campo.

L’evento sportivo è aperto a tutti i ragazzi e ragazze dai 7 ai 15 anni di ogni società sportiva: “A tal proposito l’Olimpiagrenta invierà una lettera ad ogni società della zona invitando i propri atleti – e anche i dirigenti – a partecipare. Lo staff del Real Madrid Clinic installerà tecnologie avanzate, come un dispositivo che misura velocità e forza con cui si calcia il pallone”.

Nella quota d’iscrizione è tutto compreso: l’attività sportiva, l’assicurazione, il kit completo Real Madrid firmato Adidas e i pranzi degli sportivi. Dal 4 gennaio ci saranno le iscrizioni presso il campo sportivo dell’Olimpiagrenta (via Dante Alighieri, Valgreghentino) nei seguenti giorni: il giovedì dalle 19 alle 20 e il sabato dalle 11.30 alle 12.30. Fino ad esaurimento posti.

“Il campus estivo – afferma Claudio Rossi, presidente dell’Olimpiagrenta – è un’occasione unica per far vivere ai nostri ragazzi una settimana tra gioco e agonismo immerso nel mondo del calcio, tenuto da professionisti sportivi del Real Madrid. L’invito è aperto a tutti gli atleti di ogni società sportiva, è un momento di condivisione per ogni ragazzo o ragazza. Inoltre ci sarà il Premio Best Team Player: i vincitori giocheranno al Santiago Bernabeu”.

Le iscrizioni saranno gestite da Maria Tavola, dirigente dei corsi polisportivi, (339 6256951 solo su whatsapp/messaggi); da Sara Rossi, dirigente Public Relations, e Simone Tavola, dirigente sportivo che sostiene “Lo sport ha un grande valore educativo: il campus estivo Fundacion Real Madrid oltre a insegnare competenze tecniche agli atleti partecipanti, promuove la trasmissione di valori sportivi, sociali e culturali.”

Per ogni informazioni basta contattare i referenti o recarsi presso il campo dell’Olimpiagrenta nei giorni indicati.

