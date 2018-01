MANDELLO – Dopo un “anno sabbatico” i ragazzi dell’Aurora San Francesco, in collaborazione con gli amici della Polisportiva Mandello, hanno organizzato nuovamente il “Torneo per Ciccio – siete delle Terese”, in memoria dell’allenatore di pallacanestro Luigi “Ciccio” Ricco, prematuramente scomparso a causa di un male incurabile, ricordando la classica frase che diceva quando uno dei suoi allievi combinava qualche castroneria in campo.

La “formula” della serata è stata quella delle ultime edizioni, ossia tanta pallacanestro e poco spirito competitivo. Una rimpatriata per ricordare un amico scomparso troppo presto. Al torneo hanno partecipato circa una ottantina di giocatori, suddivisi in quattro diverse squadre. Partite di venti minuti “no stop” con cambi volanti e l’obbligo di avere almeno una ragazza sempre in campo. Alla fine della serata, iniziata alle ore 19.30 circa, c’è stato tempo per un rinfresco tutti insieme, prima dei saluti.

“Devo dire che sono rimasta davvero sorpresa di questa serata – ha dichiarato Marta Ricco, figlia di Ciccio – i ragazzi dell’Aurora l’hanno organizzata spontaneamente, nel ricordo di mio padre. Ci sono qui molti amici e molti suoi ex giocatori. Per me, mia mamma Barbara e mia sorella Giulia è sempre un’emozione vedere tutto questo affetto, anche a molti anni dalla sua scomparsa. Non posso che ringraziare tutti, dal profondo del cuore.”

Come al solito il ricavato verrà devoluto interamente all’AIRC, a sostegno della ricerca per una cura contro il cancro.