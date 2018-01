BERGAMO/SARONNO- Si fa frenetica l’attività indoor e se per disputare le gare sull’anello completo di 200m ci si deve spostare a Padova o ad Ancona, per le altre corse e per i salti son o numerosi anche in Lombardia i palazzetti attrezzati per l’occorrenza.

Così Bergamo e Saronno sono stati presi d’assalto questo fine settimana e sono stati assegnati i titoli Juniores e Promesse dei 60m, dei 60hs, del salto in alto, del salto con l’asta, del salto in lungo e del salto triplo.

Due i titoli conquistati dai giallo blu manzoniani, Cristian Jacovone con 6,60m vince il titolo nel salto in lungo Juniores, titolo anche per Andrea Aldeghi che fa suo con 7,07m quello della categoria Promesse. Sono stati tre i secondi posti ottenuti, Michele Longhi nel salto in alto Promesse con 2,00m; Asia Lambrughi nel salto triplo Promesse con 11,70m e Gabriele Bergna con 7”15 sui 60m Juniores. L’ultima medaglia per i rappresentanti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni se la mette al collo Alessia Sala con 9”83 nella finale dei 60m che gli vale il 3° posto.