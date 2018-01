LECCO – Inizia con il piede sbagliato il 2018 del Rugby Lecco di Sebastian Damiani. La formazione bluceleste si è arresa allo Chef Piacenza Rugby Club dopo un primo tempo gagliardo.

L’inizio di gara è tutto per la squadra lecchese. Piacenza va a segno con un calcio di punizione, ma è un fuoco di paglia. Il Rugby Lecco mette grande pressione sugli ospiti, ma non riesce a capitalizzare appieno l’ottimo lavoro fatto. I lecchesi impattano con un calcio di punizione di Vacirca e poi si portano in vantaggio con la bella meta di Alippi, trasformata da Vacirca.

La ripresa inizia col Rugby Lecco avanti 10-3, ma Piacenza è viva e capitalizza al massimo gli errori difensivi dei blucelesti. Due leggerezze della squadra di casa regalano agli ospiti due mete in dieci minuti. Piacenza ringrazia e tira già la saracinesca in difesa, non consentendo più al Lecco di mettere punti a segno e allungando il divario fino al 10-21 finale.

Da segnalare l’esordio in serie B per il giovane Davis Falas, proveniente dalla Serie C.

“C’è amarezza, questi sono punti importanti che abbiamo perso per strada. Solitamente iniziamo lenti, mentre oggi il primo tempo è andato molto bene. Peccato per gli errori nella ripresa. Settimana prossima ci attende il CUS Milano, dovremo farci trovare pronti” ha dichiarato il coach del Rugby Lecco Sebastian Damiani.

RUGBY LECCO – CHET PIACENZA RUGBT CLUB 10-21

Mete: Alippi

Trasformazioni: Vacirca

Calci di Punizione: Vacirca