TERNI – Il Circolo della Scherma di Lecco torna a casa da Terni – 2° Prova Nazionale Cadetti di sciabola – con risultati abbastanza deludenti. Prestazione opaca per Marco La Barbera, uno dei migliori atleti della squadra, e stop ai gironi di qualificazione per Alessia Carnovali e Alessandra Dell’Oro.

Sabato 13 gennaio sono scesi in pedana gli sciabolatori. Marco La Barbera ha tirato molto bene nel girone di qualificazione, vincendo quattro assalti su sei.

Qualificatosi alla fase di eliminazione diretta, ha superato agevolmente il primo turno battendo il varesino Alessandro Rizzi col punteggio di 15-6. Nel secondo turno la sua corsa è stata fermata dall’atleta di Frascati Mazzarano (9-15).

Il torneo è stato vinto da Michele Gallo, giustiziere del padovano Nigri col punteggio di 15-6. La Barbera ha chiuso la gara al 44° posto.

Nel torneo femminile di domenica sono scese in pedana Alessia Carnovali – alla sua prima gara a livello nazionale – e Alessandra Dell’Oro. Entrambe hanno chiuso il girone di qualificazione con una vittoria e quattro sconfitte, non accedendo alla fase di diretta.

“Marco La Barbera è in un periodo non facile – ha dichiarato il Maestro Mirko Buenza – negli ultimi tempi non si è allenato benissimo, ma sono fiducioso: ha molto talento, quando supererà questo periodo difficile diventerà ancora più forte. Voglio fare i complimenti anche ad Alessia, che ha condotto la gara con molta personalità, indipendentemente dal risultato ottenuto in pedana.”