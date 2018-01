BUSTO ARSIZIO – Michele Rossi non è riuscito a passare il girone di qualificazione nella gara del Circuito Europeo U23 di spada che si è svolta ieri a Busto Arsizio (Va), una gara che vedeva diversi atleti di caratura internazionale al via, compresi un paio di spadisti olimpionici.

Il diciannovenne Rossi, alla sua prima gara internazionale della sua giovane carriera, si è ben comportato e ha rischiato di passare il girone di qualificazione. Il lecchese ha vinto solo uno dei suoi sei assalti, perdendone però un paio col punteggio di 4-5. Con un po’ più di fortuna, vincendoli entrambi, avrebbe potuto accedere alla fase a eliminazione diretta, entrando nei primi cento. In ogni caso il suo risultato non è stato certo da buttare, considerando gli avversari che si è trovato ad affrontare.

“Sono abbastanza soddisfatto del risultato ottenuto – ha dichiarato il Maestro Maurizio Vatta – qualcosa di buono si è visto in pedana. Purtroppo ultimamente Michele si è potuto allenare poco per motivi personali, quindi sono sicuro che in futuro miglioreremo ancora.”