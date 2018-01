MALNATE – Nella palestra di Malnate (Varese) il Circolo della Scherma di Lecco si è fatto valere nelle sfide valide per la seconda prova Interregionale, che vedeva partecipare atleti provenienti da Lombardia, Piemonte e Liguria.

A mettersi in evidenza sono stati come al solito gli sciabolatori, in grado di ottenere tre podi e tantissimi piazzamenti nei primi otto di categoria, anche quando tiravano sotto età.

La migliore atleta della giornata è stata senz’altro Marina Maugeri (Allieve), in grado di infilare una serie di sette vittorie consecutive, quattro nel girone di qualificazione e tre nella fase a eliminazione. La brillante corsa di Marina si è fermata in finale (10-15) contro la Meschini. Nella stessa categoria Egle Tacchini ha centrato il settimo posto, perdendo contro la Ciscato (1-15).

Scendendo di categoria, bravissime le sciabolatrici in categoria Giovanissime, col duplice terzo posto di Arianna Cantatore e Ilaria Maugeri – entrambe sconfitte in semifinale – e il sorprendente quinto posto di Arianna Riva, alla sua prima gara assoluta.

In categoria Bambine, nono posto per Elisabetta Dell’Oro, eliminata nella prima fase di diretta falla torinese Banfo (2-10).

Risultati leggermente inferiori per gli sciabolatori. Michelangelo Piolini (Allievi) ha chiuso all’ottavo posto, perdendo l’accesso alle semifinali contro Contelli (8-15). Un turno prima si era fermato Davide Calvi, sconfitto dal varesino Orlandi (13-15).

In categoria Giovanissimi, conquistano le prime otto posizioni sia Lorenzo Valsecchi (6°) che Riccardo Calvi (8°), sconfitto dal futuro campione Kitté.

In pedana sono scesi anche gli spadisti, con risultati promettenti ma molto distanti da quelli dei loro colleghi. Mazzeo e Valsecchi hanno avuto un percorso identico, ossia un girone da tre vittorie e altrettante sconfitte, il superamento di un turno e la successiva sconfitta al secondo di diretta, chiudendo rispettivamente 44° e 47°.

“Sono soddisfatto dei risultati di tutti gli allievi. Gli sciabolatori hanno ottenuto grandi risultati, ma anche gli spadisti hanno mostrato ottimi progressi. Si è visto anche l’intervento della dott.ssa Cecchi a livello mentale, soprattutto a livello di appartenenza al gruppo” ha dichiarato il Maestro Mirko Buenza.