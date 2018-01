PRIMALUNA- Prima giornata di gare ieri venerdì sulla pista delle Grigne a Cortabbio con lo Sc Primaluna in regia chiamato ad organizzare la due giorni valide per il campionato regionale, sprint e distanza il duplice impegno organizzativo del sodalizio valsassinese capitanato d Piero Colombo.

Ma veniamo al resoconto della prima giornata andata in archivio col titolo regionale Under 14 vinto dall’atleta di casa Aksel Artusi allenato da papà Luca, il cammino del giovane valsassinese parte col prologo, partenza individuale ogni 15” con gli atleti a cercare di ottenere uno tra i migliori 30 tempi per poter successivamente proseguire nel cammino verso il titolo.

Dopo questa prima scremature si attende la composizione delle batterie con 6 atleti gara con i primi due a passare al turno successivo e con i migliori due tempi ripescati a disputare le semifinali, qui passano solo i primi tre che successivamente nella finalissima a sei si contendono il titolo. Aksel non fa sconti e si presenta sempre al primo posto sotto lo striscione d’arrivo, gradita sorpresa il bronzo conquistato dal compagno di club Federico Bergamini che nella finalissima perde posizioni in partenz ape run contatto con un avversario ma tenacemente riesce a risalire in terza posizione e a mantenerla sino al termine.

L’altra medaglia “valsassinese” la mette al collo Anna Rossi, nata e cresciuta su questa pista tra le file dello Sc Primaluna ma, da dallo scorso anno trasferitasi per motivi di studio in Valtellina e ora con la casacca dello Sc Alta Valtellina si classifica al 2° posto tra le Giovani /Seniores.

Presenti anche altri valsassinesi nelle gare che assegnavano i titoli di sprint a tecnica libera dagli Under 14 (Ragazzi) sino agli Assoluti, nelle Under 14, al 14° posto Camilla Crippa (Primaluna) seguita al 23° da Giorgia Grassi (Ag Valsassina) e al 25° da Martina Valsecchi (Primaluna). Tra gli under 14, oltre ai già citati Aksel e Federico, al 29° posto Luca Colombo (Primaluna) e al 39° Pietro Valsecchi (Ag Valsassina). Tra le Under 16 (Allieve) 10° posto per Elena Rossi (Primaluna) con Angelica Selva 18^ (Ag Valsassina) e Anna Sofia Tagliaferri 22^ per Primaluna, al maschile è SImnone Bergamini (Primaluna) al 16° posto con il trio dell’Ag Valsassina, Mirco Brenna 20°, Martina Vassena 21° e Carlo Aliprandi 27° a seguire.

Nella Giovani/Seniores femminili manca la favorita Laura Colombo per un malanno di stagione al via ci sono quattro rappresentanti dell’Ag Valsassina, Paola Beri 7^, Paola Plati 8^, Aurora Invernizzi 9^ e Giulia Marcianò 12^. Ultima gara in programma è stata quella Giovani/Seniores maschile che vede Simone Bossetti (Primaluna) al 26° posto e Luca Felice Tantardini (Ag Valsassina) al 32°. La prima giornata si è conclusa nella palestra di Primaluna dove sono stati premiati i primi sei atleti di ogni categoria e con un ulteriore premiazione a sorteggio in base al pettorale di partenza della prologo ancora una trentina di fortunati estratti a sorte.