GRESSONEY- Grande prestazione della fondista valsassinese Laura Colombo, venerdì e sabato impegnata nelle gare di Coppa Italia sulla pista “Lago Gover” a Gressoney(Ao) nelle gare organizzate dallo Sc Gressoney Monte Rosa.

Nella prima giornata sono stati 7,5km a tecnica classica con la fondista lecchese in gara tra le Juniores (1998/1999). Colombo chiude ad un soffio dal podio con i suoi 24’25”8 che gli valgono il 4° posto nella gara che vede un terzetto di atlete tutte del Cs Esercito davanti con Cristina Pittin al 1° posto in 23’35”4 seguita da Martina Bellini in 24’00”5 e Noemi Glarey in 24’12”0.

Tra le Aspranti in gara l’altra valsassiense Anna Rossi che si è trasferita in Valtellina per motivi di studio ed ora gareggia per lo Sc Alta Valtellina. Dopo essere cresciuta come Laura nelle file dello Sc Primaluna, anche per lei sono 7,5km da sciare e dopo 26’04”0 arriva un ottimo 14° posto. Per la cronaca il podio è stato occupato da Emilie Jeantet dello Sc Gran Paradiso che vince in 23’31”9 seguita da Nicole Monsorno delle Fiamme Gialle in 24’03”9 e da Martina Di Centa Del Gs Carabinieri in 24’11”0.

Presente per l’Ag Valsassina tra gli Juniores, Matteo Plati che conclude i 10km in 34’06”7 in 30^ posizione col finanziere Luca Del Fabbro a sciare più veloce di tutti in 28’55”2. Nella seconda giornata cambia la tecnica e Laura sui tre giri da 2,5km paga una partenza fin troppo azzardata: i parziali dopo il primo giro la vedevano al 2° posto a pochi secondi dal miglior tempo, col passare dei km però l’azione della valsassinese di Primaluna si è appesantita e alla fine arriva comunque un buon 7° posto in 21’14”2 a poco più di 1’ dalla vincitrice Martina Bellini 20’09”7. Nelle Aspiranti Anna Rossi scende al 23° posto in 23’15” nella gara vinta da Nicole Monsorno in 20’51”3. Balzo in avanti per Matteo Plati che conclude dopo 28’45”1 e 10km percorsi al 23° posto nella gara vinta da Martin Coradazzi per il Cs Esercito in 25’25”1.