BALLABIO – Un Natale in famiglia in quel di Ballabio e poi via a Lienz in Austria dove il 29 dicembre esordirà in Coppa del Mondo nello Slalom Gigante con la Nazionale Italiana.

Fari puntati sulla ballabiese Roberta Melesi, classe 1996, oggi arruolata nella Polizia di Stato, che sulle nevi di Lienz venerdì farà il suo esordio tra i big del Circo Bianco.

“Sono felice. Sono contenta. Per me questo è un traguardo, ma spero anche un punto di partenza per continuare a crescere e fare bene -spiega – A dire il vero non mi sono mai posta questo obiettivo pur impegnandomi al massimo e lavorando sodo. Quest’anno poi sono concentrata sulla Coppa Europa dove è arrivato qualche buon risultato ai quali è seguita la convocazione alla Coppa del Mondo”.

In questi giorni Melesi effettuerà allenamenti di perfezionamento prima dell’appuntamento del 29. “Sono tranquilla, sto lavorando bene. Ce la metterò tutta, senza farmi troppe illusioni. Conosco le mie capacità, ma so anche di dovermi confrontare con grandissime atlete”.

Un lungo percorso quello di Roberta Melesi fatto di sacrifici, rinunce, fatiche: “Non sono l’unica – dice lei – Chi arriva qui, ci arriva perché a sua volta ha dato il massimo e ha fatto sacrifici e, in fondo, un po’ ci ha creduto”.

Nessuna tensione al momento per la forte atleta ballabiese: “Sono tranquilla” e sul fronte scaramanzie confessa: “Non ne ho nessuna”.

“E’ un grande risultato – aggiunge Marcello Tavola l’allenatore che l’ha seguita fino allo scorso anno – Non resta che farle un grosso in bocca al lupo”.

E per chi a Lienz non ci sarà, l’esordio di Roberta Melesi lo potrà seguire in diretta tv su Eurosport e RaiSport.