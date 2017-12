LECCO – I bambini del reparto di pediatria dell’Ospedale Manzoni di Lecco e dell’Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate passeranno un Natale un po’ più felice grazie al Teddy Bear Toss organizzato dalla Civitz WestKurve, il gruppo di sostenitori dell’Edilcasa Civatese.

Il Teddy Bear Toss è un’iniziativa che ha origine in Canada, nelle partite di hockey giovanili, e poi è stata presa in prestito anche nella pallacanestro. Al primo canestro di una delle due squadre, tutti i tifosi lanciano in campo un orsacchiotto – Teddy bear – che viene raccolto e poi devoluto ai più bisognosi.

L’iniziativa, portata in Italia dal commentatore televisivo Mario Castelli, ha coinvolto moltissime società, partendo dalla serie A e scendendo fino a società più piccole come il GSG Civatese.

Il 23 dicembre una decina di tifosi, compreso Babbo Natale, hanno “restituito” questi regali ai piccoli degentidei reparti di pediatria e anche a Sara, una ragazzina civatese malata, alla quale è stata donata anche una tessera per diventare membro ufficiale della CWK.

“Abbiamo consegnato ai bambini del reparto di Pediatria e a quelli che erano nel Pronto Soccorso Pediatrico i peluches – ha dichiarato Dejan Colombo, portavoce del colorato gruppo di tifosi lecchesi – e poi nel pomeriggio siamo andati a Merate. Abbiamo ancora altri giochi e prossimamente contatteremo altre strutture per organizzare nuove consegne. Con questa iniziativa vogliamo dimostrare che essere un “gruppo di tifosi” non vuol dire solo andare insieme alla partita; si possono anche creare gesti come questi, che vanno ben oltre lo sport.