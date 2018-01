VALMADRERA – Il nuovo acquisto della Adinox Starlight Valmadrera arriva direttamente da Cuba. Irelys Adan Dominico è nata nel 1986 e coltiva sin dai primi anni di vita una passione infinita per la pallacanestro.

“Sono sempre stata sportiva – sottolinea la giocatrice -, ma quando a 7 anni ho provato il basket ho capito subito che era la mia strada. Seguivo le partite in televisione e rimanevo ammaliata dai passaggi e dal clima del campo. Così a 12 anni entrai nella scuola sportiva vestendo la maglia della squadra provinciale”.

A 14 anni Irelys entrò nella Nazionale cubana fino ai 19 anni. “Le soddisfazioni furono tantissime, ma purtroppo iniziai a soffrire di dolori al ginocchio. Così dovetti diminuire le ore di allenamento”.

Molto portata come Pivot, quest’atleta è versatile e adatta a rivestire diversi ruoli. Fino ai 22 anni Irelys giocò nella squadra provinciale a Cuba e iniziò ad allenare. Poi l’incontro con l’attuale marito in vacanza e la decisione di trasferirsi in Italia seguendo l’amore. Nel lecchese Irelys continuò il suo impegno come allenatrice a Calolziocorte dove tuttora è istruttrice di minibasket.

“Sono 8 anni che non disputo un campionato, ma una mia cara amica mi ha raccontato della Adinox Starlight e del suo progetto dedicato alle giovani promesse. Ho iniziato ad allenarmi da poco, ma aveva davvero ragione. L’ambiente è davvero bello, si gioca per amore del basket. Ho qualche preoccupazione per il mio ginocchio, ma è arrivato il momento di riprendere a giocare. La pallacanestro mi manca troppo”.

Per l’atleta cubana il basket è una parte fondamentale della sua vita, una passione che le ha permesso di crescere e maturare sempre di più.