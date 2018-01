OLGINATE – Oltre alla Elevationshop.com Olginate, vittoriosa sul campo della Ceramsperetta Cusano (Milano) per 3-0 (25-15, 25-17, 25-18) nella dodicesima giornata del campionato nazionale di Serie B2, il fine settimana appena trascorso ha visto impegnate le formazioni giovanili della Pallavolo Olginate, con un bilancio di 6 vittorie e 3 sconfitte.

Sconfitta interna per la Seconda divisione, targata Mafra Due Olginate, battuta dalla Polisportiva Bulciago per 1-3 (25-19, 19-25, 21-25, 18-25). Dopo aver vinto bene il primo set, le ragazze allenate da Michele Lancini commettono troppi errori e subiscono il ritorno delle avversarie, più ordinate in difesa e in ricezione e incisive quanto basta in attacco.

Esordio vincente per la Terza divisione, che si impone in casa per 3-1 (25-23, 25-20, 19-25, 25-17) sulla Polisportiva Rovinata. Le ragazze guidate da Marco Perego conquistano le prime due frazioni, poi perdono incisività in attacco e, con qualche errore di troppo, cedono il passo alla squadra ospite. Nel quarto set le olginatesi si ricompongono e riescono a far valere le proprie ragioni: ricezioni più precise e qualche difesa tenuta in più fanno la differenza, quanto basta per vincere il set e iniziare il campionato con tre punti.

L’Under 18, targata Mafra Due Olginate, strappa il primo punto alla capolista Carnate Usmate Velate Red, perdendo in trasferta 2-3 (25-17, 17-25, 21-25, 25-21, 7-15). Le ragazze guidate da Michele Lancini partono bene nel primo set, sorprendendo le avversarie vittoriose all’andata e nella recente Eagle Cup. Nel secondo e nel terzo parziale le padrone di casa cambiano ritmo e ribaltano il risultato. Quarto set bello e combattuto alla pari dalle due squadre senza risparmio di energie: le olginatesi hanno una marcia in più e dopo trenta minuti di gioco pareggiano i conti. Quinto set senza storia a favore del Carnate, che mantiene l’imbattibilità stagionale.

Vittoria al quinto set in rimonta per l’Under 16 che espugna il terreno della Polisportiva Mandello con il punteggio di 3-2 al termine di un match dai due volti. Non pervenute nei primi due set, le ragazze allenate da Marco Perego si risvegliano in tempo per riaprire i giochi e ribaltare il punteggio. Due punti guadagnati per come si era messa la partita, ma un punto perso nella rincorsa al terzo posto valido per l’accesso alla fase successiva.

Gran bella partita per l’imbattuta Under 14 che vince sul campo del Gso Sirone per 3-1 (25-23, 13-25, 25-17, 25-21). Olginatesi concentrate, buon gioco di squadra, attacchi incisivi, molto ordinate in campo e pronte a rispondere a ogni richiesta degli allenatori Paolo Lancini e Alessio Castellano anche nei cambi tattici. Squadra di casa con pochissimi errori, creando difficoltà in ricezione con i servizi, in particolare nel secondo set. Alla fine altri tre punti guadagnati, che permettono di allungare la striscia positiva: 11 vittorie, 0 sconfitte, 32 punti conquistati su 33.

Turno di riposo per l’Under 13, allenata da Alessio Castellano.

Prima giornata della fase Spring per l’Under 12 e vittoria casalinga per 3-0 (25-20, 25-18, 25-16) contro un Oggiono più forte rispetto alla fase Winter con innesti di ragazze di altre categorie. Nel complesso le ragazze allenate da Deborah Bonacina attaccano bene, facendo molti punti, sbagliando poco e portando a casa un’ottima vittoria.

Nel girone A il Minivolley 4×4 Blu allenato da Deborah Bonacina e Mara Corti perde in casa contro la Pallavolo Picco Rossa 1-4 (13-21, 12-21, 21-17, 15-21, 8-21). Partita difficile contro ragazze di un anno più grandi: Picco messa meglio in campo e Olginate che sbaglia troppo perdendo punti importanti.

Nel girone B continua anche nel nuovo anno la marcia del Minivolley 4×4 Bianco, vincitore in casa contro l’Asc Ballabio 89 con il punteggio di 5-0 (21-14, 21-7, 21-11, 21-13, 21-7). Anche in questo caso le piccole atlete guidate da Alessio Castellano conquistano tutti i set in palio, portando a sei le vittorie per 5-0 in altrettanti incontri disputati.

Vince anche il Minivolley 3×3 che supera in casa Il Volley Team Brianza Verde per 3-2 (21-8, 21-15, 16-21, 21-16, 19-21). Dopo aver vinto i primi due set, le piccole atlete allenate da Lucija Giudicicalano il terzo, si riprendono nel quarto, poi cedono il quinto con il minimo scarto.

Il programma del prossimo fine settimana. Serie B2: sabato 20 gennaio ore 17.45: Elevationshop.com Olginate – Pavidea Fiorenzuola. Seconda divisione: martedì 16 gennaio ore 21.00: Pol. Mandello – Mafra Due Olginate. Terza divisione: giovedì 18 gennaio ore 21.00: Pall. Galbiate – Pol. Olginate. Under 18: domenica 21 gennaio ore 19.30: Mafra Due Olginate – Monte Volley. Under 16: domenica 21 gennaio ore 16.45: Pol. Olginate – Emme-vi Volley. Under 14: domenica 21 gennaio ore 14.00: Pol. Olginate – Pol. Sant’Egidio. Under 13: sabato 20 gennaio ore 15.30: Pol. Olginate – Picco Lecco Rossa. Under 12: sabato 20 gennaio ore 16.30: Giocosport Barzanò – Pol. Olginate. Minivolley 4×4 Girone A: domenica 21 gennaio ore 9.30: Pol. Olginate Blu – Monte Volley. Minivolley 4×4 Girone B: domenica 21 gennaio ore 11.30: Pol. Olginate Bianca – Cassago Brianza. Minivolley 3×3: domenica 21 gennaio ore 15.00: Gso Sirone – Pol. Olginate.