OLGINATE – Grande spettacolo al palazzetto comunale di Olginate per la terza edizione della ICAB Cup, torneo di volley organizzato dalla Polisportiva Olginate, autorizzato da Fipav Lombardia e riservato a formazioni Under 18, Under 16 e Under 14.

Una vera e propria maratona di volley: mercoledì 27 dicembre sono scese in campo 5 formazioni Under 14, giovedì 28 dicembre 5 formazioni Under 16, venerdì 29 dicembre 4 formazioni Under 14. La formula del torneo prevedeva un girone unico all’italiana, con partite di sola andata (2 set al 25), quindi le finali terzo/quarto posto e primo/secondo posto (al meglio dei tre set al 15).

“Anche quest’anno abbiamo voluto organizzare la ICAB Cup per riprendere il ritmo dopo la pausa natalizia – commenta il dirigente olginatese Eugenio Corti, ideatore del torneo – Abbiamo allargato il torneo a tre categorie, coinvolgendo in totale 14 squadre; tutte le squadre si sono presentate a Olginate con la voglia di ben figurare. Lo spettacolo è stato il vero vincitore di questa manifestazione, che ogni anno si dimostra sempre più convincente. Un ringraziamento alle squadre partecipanti per la loro disponibilità e a quanti hanno collaborato nell’organizzazione del torneo e durante tutte le intense tre giornate di gare”.

Al termine degli incontri si è svolta la cerimonia di premiazione di tutte le squadre partecipanti, con coppe e premi messi a disposizione da Bar Fiighis di Olginate, Trattoria Cantù di Olginate, Jump Sport di Olginate, Il Gelapo di Garlate, Impresa edile Fratelli Castelli di Calolziocorte, L’angolo dei gaudiosi di Erba.

RISULTATI:

Under 18

Classifica finale: 1. Polisportiva Olginate, 2. Polisportiva Besanese, 3. Us A. Casati Arcore, 4. Volley 36

Migliori giocatrici: Mara Corti (Polisportiva Olginate) MVP, Alice Citterio (Polisportiva Besanese), Giulia Medici (Us A. Casati Arcore), Ginevra Biavaschi (Volley 36).

Under 16

Classifica finale: 1. Polisportiva Besanese, 2. Volley 36, 3. Polisportiva Olginate, 4. Casatesport, 5. Volley Team Brianza.

Migliori giocatrici: Alice Mariani (Polisportiva Besanese) MVP, Irene Seghezzi (Volley 36), Marta Dell’Oro (Polisportiva Olginate), Camilla Gerosa (Casatesport), Annalisa Sala (Volley Team Brianza).

Under 14

Classifica finale: 1. Volley Team Brianza, 2. Polisportiva Olginate, 3. Serrall Desio, 4. OSFNA Oggiono, 5. CDG Erba.

Migliori giocatrici: Federica Scola (Volley Team Brianza) MVP, Martina Riva (Polisportiva Olginate), Matilde Maj (Serrall Desio), Michela Penna (OSFNA Oggiono), Rachele Prina (CDG Erba).