LECCO – Seconda partita casalinga del 2018 per le biancorosse della Picco, seconda vittoria importante per il campionato, questa volta contro il Volley Cinisello.

La partita si apre con Stomeo al servizio che porta subito le compagne a quota 5 a 0. Buon gioco di squadra, senza cali di attenzione, che permette di gestire al meglio il vantaggio iniziale. È del capitano Benny Bruno l’attacco vincente che chiude il set (25-15).

Il secondo parziale inizia come il primo: le ragazze di coach Milano impostano il gioco e obbligano Cinisello a difendersi creando poche occasioni pericolose. Sul punteggio di 20-10 entra Melania Lancini su Stomeo, seguita poi da Spreafico su Arianna Lancini e da Corrente su Franco. Cinisello recupera terreno mettendo in crisi la ricezione della Picco, ma è ancora Benny Bruno a chiudere il set in fast lasciando le avversarie a 20.

Il terzo set porta le squadre in una condizione di quasi equilibrio, anche se è sempre la squadra casalinga ad avere il vantaggio. La Picco concede qualche punto di troppo, grazie anche ad una buona difesa delle avversarie. Sul 20-19 i giochi sembrano potersi riaprire, ma le giocatrici biancorosse dimostrano una buona concentrazione e portano a casa la partita con determinazione(25-20).

Con questa vittoria, grazie anche ad una sconfitta di Pavidea, la AcciaiTubi Pallavolo Lecco A. Picco conquista un importante secondo posto in campionato.

“La prima gara dell’anno è sempre piena di insidie già di per sé, incontrare poi una squadra in salute come il Cinisello con ultime 4 gare vinte, ha reso la gara molto stimolante! – commenta coach Gianfranco Milano – Bravi noi a partire bene con il servizio che è si è rivelata l’arma vincente per la nostra squadra. Infatti i grossi break li abbiamo sempre inviati con una battuta efficace. Inoltre siamo rimasti sempre concentrati sia con grandi vantaggi accumulati che giocando punto a punto, vedi 3° set.”