PREMANA – Si è svolta ieri sera, giovedì, la cerimonia di consegna delle Borse di Studio agli studenti meritevoli per l’anno scolastico 2016/2017. A premiare i giovani premanesi che si sono distinti nello studio è stato il sindaco Elide Codega.

“Quest’anno – ha commentato – abbiamo raddoppiato le borse di studio al merito, consegnandone ben sedici. Come sindaco sono molto soddisfatta di questo risultato: molti dei nostri studenti hanno ottimi risultati scolastici in tutti i gradi di istruzione e personalmente ritengo che ognuno di loro si sia misurato con due impegni. Da un lato quello dello studio, dall’altro quello della volontà di alzarsi presto ogni mattina e fare la trasferta fino a Lecco per frequentare la scuola superiore e l’università”.

“Non è certo facile mantenere questi ritmi – ha concluso il sindaco – a Premana l’abbandono scolastico praticamente esiste, i ragazzi studiano e si laureano, molti di loro con ottimi risultati. Siamo fieri di voi”.

Nell’elenco in grassetto i nomi dei premiati