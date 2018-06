LECCO – Incassa la fiducia del Gruppo Aiuto Mesotelioma la scelta del Comune di Lecco di attendere che sia la proprietà dell’area a provvedere alla bonifica dell’area ex Leuci, anziché un intervento forzoso del Comune che potrebbe creare, come sottolineato più volte dal sindaco Brivio, un precedente pericoloso.

L’associazione ha avuto un incontro congiunto con i sindaco, Ats e Coordinamento nazionale amianto.

“Durante l’incontro – spiegano dal Gruppo – si è analizzato ogni aspetto e le parti hanno preso precisi impegni per determinare l’obiettivo primario che la ex Leuci sia bonificata dal privato proprietario per come impone l’ordinanza. I tempi sono stretti confidiamo nella parola della pubblica amministrazione e monitoreremo la situazione per garantire una attenta analisi di fasi, tempi ed obblighi a tutela della salute dei cittadini. Le parti si sono dimostrate consapevoli dei pericoli e propense a lavorare per risolverli. Siamo fiduciosi”.

E’ trascorso quasi un anno dall’ordinanza del Comune che obbliga l’azienda alla bonifica dell’area. La proprietà ha recentemente presentato un nuovo piano di bonifica e si attende di capire se soddisferà le prescrizioni dell’ATS.