DERVIO – Una coppia di cigni in questi giorni ha nidificato nei pressi del pontile di Dervio. Purtroppo, ci segnalano, ad ogni passaggio dell’aliscafo, il nido viene sommerso dall’acqua (foto S. Sandonini).

Il rischio è che la cova possa non avvenire e che i piccoli non vengano alla luce. Anche lo scorso anno (vedi articolo), i cigni hanno dovuto fare i conti con l’innalzarsi del livello del lago che aveva messo in pericolo il nido che gli incantevoli volatili avevano preparato sempre nella zona dell’imbarcadero.

In quel caso erano intervenuti i carabinieri forestali che avevano posizionato dei sacchetti di sabbia a difesa del nidiata.