GALBIATE – WWF Lecco, in collaborazione con il Parco Monte Barro, con il patrocinio della Provincia di Lecco e del Comune di Galbiate, con il supporto tecnico del Foto Club Lario e il contributo di Softeam SpA, propone il Concorso Fotografico nazionale “La Forza della Natura”.

Il contest fotografico, promosso al fine di sensibilizzare un pubblico sempre più ampio sulle tematiche di salvaguardia ambientale, si svolge a cavallo tra primavera ed estate, stagioni che offrono numerose opportunità dal punto di vista fotografico per chi ha occhi abbastanza attenti da saperle cogliere.

Al premio di fotografia naturalistica possono partecipare tutti i fotografi non professionisti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. E’ previsto un apposito premio per i fotografi under 18. L’iscrizione e l’invio delle immagini è possibile dal 12 maggio al 31 luglio 2018, mente la premiazione avverrà durante una serata di proiezione di tutte gli “scatti” finalisti, prevista per il prossimo mese di settembre.

Per poter confrontare immagini che siano tra loro il più omogenee possibile, il concorso è suddiviso in tre categorie:

A – AMBIENTI NATURALI D’ITALIA (paesaggi e panorami naturali, fiori, alberi, foreste…)

F – FAUNA SELVATICA D’ITALIA (non saranno ritenute valide immagini di animali in cattività o di animali domestici)

L – LA NATURA DELLA PROVINCIA DI LECCO (per questa categoria sarà necessario indicare il luogo dello scatto)

La quota di iscrizione ordinaria è di 10,00€, ridotta a 6,00€ per i minorenni. Tutti i fondi raccolti, al netto dei costi vivi, sono destinati a sostenere le attività e la mission del WWF. La partecipazione al contest “La forza della natura” rappresenta quindi anche un modo per contribuire alla tutela dell’ambiente naturale. “Proprio per questo motivo” -spiegano dal WWF Lecco- “ci auguriamo che il nostro concorso sia l’occasione per molti fotografi naturalisti, che sicuramente apprezzano la bellezza dell’ambiente che rappresentano nei loro scatti, per partecipare e condividere con le loro immagini le emozioni che la natura regala. Oltre al sostegno diretto alle attività del WWF per la protezione dell’ambiente, sarà comunque anche l’opportunità di poter competere per un prestigioso riconoscimento e per i numerosi premi disponibili”.

Come ogni concorso fotografico che si rispetti sono infatti previsti dei premi per i primi tre classificati di ogni categoria, che includono targhe e Buoni Amazon, iscrizioni annuali al WWF e pubblicazioni offerte dal Parco Monte Barro. È previsto anche un premio speciale per il miglior fotografo under 18, e un premio speciale WWF Lecco, per lo scatto che meglio avrà saputo rappresentare l’importanza della biodiversità e della sua conservazione.

L’invio delle foto è previsto direttamente dal sito WWF Lecco (https://wwf.lecco.it/concorsofoto), dove è disponibile il regolamento completo per partecipare al concorso.