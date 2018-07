ROMA / LECCO – Gli animali hanno la loro lobby, la prima che nasce e si organizza formalmente in questa legislatura: mercoledì, in Senato, riunione inaugurale dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, che ha eletto, per acclamazione, presidente l’on. Michela Vittoria Brambilla, Fi, presidente del Movimento animalista e promotrice dell’iniziativa, vicepresidenti le senatrici Loredana De Petris (Leu) e Loredana Russo (M5s), segretarie l’on. Paola Frassinetti (FdI), l’on. Patrizia Prestipino (Pd) e la sen. Rosellina Sbrana (Lega).

All’Intergruppo, che ha lo scopo di promuovere la tutela degli animali e dei loro diritti attraverso l’attività legislativa, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo, hanno aderito numerosi parlamentari di tutti i gruppi politici, determinati a dare risposte alle istanze di milioni di italiani che amano gli animali e vogliono vederli rispettati.

Il primo passo, deciso oggi, consiste nel sollecitare l’assegnazione e la calendarizzazione, nelle commissioni competenti, delle proposte di legge già presentate sui temi definiti “prioritari” durante la discussione: inasprimento delle sanzioni penali per maltrattamento e uccisione di animali, riconoscimento degli animali come “esseri senzienti” e conseguente adeguamento anche del codice civile, riduzione dell’Iva sugli alimenti per animali e sulle cure veterinarie, prezzo dei farmaci destinati agli animali, norme sull’accesso degli animali d’affezione nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. L’intergruppo coinvolgerà anche associazioni e cittadini organizzando audizioni su argomenti specifici e raccogliendo segnalazioni di interesse generale.

Hanno già dato la loro adesione all’iniziativa dell’on. Brambilla i deputati: Francesca La Marca, Patrizia Prestipino (Pd), Fucsia Nissoli, Matilde Siracusano, Graziano Musella (Fi). Elisa Siragusa, Francesca Flati (M5s), Alessandro Colucci (Noi con l’Italia), Filippo Maturi (Lega), Maria Teresa Bellucci, Paola Frassinetti (FdI) e i senatori Monica Cirinnà (Pd), Adolfo Urso, Giovanbattista Fazzolari (Fdi), Gabriella Giammanco, Maria Alessandra Gallone, Maria Rizzotti, Barbara Masini, Laura Stabile (Fi), Loredana De Petris (Leu), Rosellina Sbrana, Stefania Pucciarelli, Raffaella Marin (Lega), Loredana Russo (M5s), Julia Unterberger (Svp). Le iscrizioni restano aperte.