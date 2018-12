BRIANZA – Sono aperte le preiscrizioni al corso per diventare Guardie Ecologiche Volontarie (GEV): l’iniziativa è stata promossa per il 2019 dal Parco Regionale Valle del Lambro. L’istituzione della figura del Gev è prevista dalla legge regionale 28 febbraio 2005 n.9: si tratta di cittadini che volontariamente e gratuitamente scelgono di prestare un servizio pubblico per la tutela dell’ambiente.

Tra i principali compiti delle Gev c’è la promozione e informazione presso i cittadini, la vigilanza in materia ambientale ed ecologica e la collaborazione con le autorità competenti in caso di calamità, disastri ecologici e incendi sul territorio.

Per diventare Gev occorre avere i seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea

– maggiore età

– godere di diritti civili e politici

– possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che rendono idonei al servizio

– non essere mai stato sanzionato per violazioni amministrative in materia ambientale

– patente B o superiore

– non avere riportato condanne penali

Il corso (periodo di svolgimento da aprile a luglio) avrà una durata di circa due mesi con frequenza obbligatoria di circa 50 ore di lezione, che si svolgeranno presso la sede del Parco Regionale Valle Lambro (Triuggio) due sere alla settimana, martedì e giovedì. Prima dell’ammissione al corso i candidati Gev dovranno sostenere un colloquio psico attitudinale e al termine delle lezioni, p rima di essere abilitati, ci sarà un esame.

Sono ammessi al massimo 50 partecipanti: le domande di preiscrizione, compilabili QUI, hanno valore statistico, “al fine di consentire al parco Valle Lambro di definire l’interesse dell’utenza a frequentare il corso e di conseguenza meglio individuare le località dove verranno effettuate le lezioni, sia pratiche che teoriche”.

Le domande dovranno essere presentate direttamente all’ufficio protocollo del Parco Regionale Valle Lambro oppure via fax 0362-997045 o via pec parcovallelambro@legalmail.it. Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 12 del 31 gennaio 2019