MILANO – Il M5S Lombardia ha depositato una mozione, che sarà discussa domani in Consiglio regionale, che impegna la Lombardia a individuare misure per incentivare la sostituzione di veicoli inquinanti, a favore di veicoli elettrici, e per l’installazione sui veicoli a diesel di impianti a metano o GPL.

Raffaele Erba, consigliere regionale del M5S Lombardia, dichiara: “La Lombardia ha l’aria peggiore d’Italia e dall’1 ottobre prossimo entrerà in vigore il blocco permanente ai diesel EURO 3. Proprio per questo è necessario mettere in campo rapidamente iniziative che favoriscano la scelta di veicoli meno inquinanti. La sostituzione può avere però ricadute importanti per le fasce più deboli della popolazione o per le micro-piccole aziende”.

“Proprio per questo – prosegue – la nostra mozione chiede di considerare con particolare attenzione queste categorie nel sostenere e incentivare una mobilità meno inquinante. Mi attendo un voto favorevole del Consiglio regionale; ricordo infatti che l’individuazione di incentivi all’acquisto di veicoli ibridi ed elettrici e alla mobilità sostenibile è tra le linee programmatiche adottate dall’attuale Ministero dell’Ambiente. Anche il Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria (PRIA) va in questa direzione”.