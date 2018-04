COLICO – Anche quest’anno l’Associazione Pesca Sportiva provinciale di Lecco ha realizzato le opere ittiogeniche sul lago di Como nei tratti in cui è titolare del diritto esclusivo di pesca e sono state recentemente posate le “fascine” nel laghetto di Piona, tratto in convenzione con la ASD provinciale di Lecco, per favorire la riproduzione dei pesci.

“Seppur tra molte difficoltà siamo riusciti ad ottenere le autorizzazioni e realizzare le opere ittiogeniche – sottolinea Stefano Simonetti, presidente della Federazione provinciale pescatori – Il pesce nel Lario è in grave difficoltà per varie cause (Cormorani, siluri, bracconaggio, scarsa vigilanza ecc.), riteniamo che queste opere possano migliorare le condizioni di riproduzione dei pesci autoctoni nel nostro bellissimo Lago”.

“Anche per il 2018 abbiamo sconfitto la burocrazia e ringraziamo l’Autorità di Bacino per le autorizzazioni – prosegue Simonetti – Un ringraziamento speciale a tutti volontari della FIPSAS che ogni anno dimostrano di amare il Lago e si impegnano gratuitamente alla realizzazione di queste importanti opere”.