GALBIATE – Qualche bimbo (o più probabilmente qualche mamma…) vista la pioggia battente ha rinunciato, ma il grosso degli iscritti si è presentato puntuale anche quest’anno all’appuntamento in Villa Bertarelli a Galbiate con la proposta WWF Lecco riservata ai più piccoli.

Bimbi della scuola primaria, di età compresa tra i 6 e i 10 anni, accompagnati da mamme, papà, nonni… e “affidati” per un intero pomeriggio alle cure degli attivisti WWF Lecco, nella splendida cornice della sede del Parco Monte Barro, per un pomeriggio alla scoperta del magico mondo delle api.

L’Organizzazione WWF ha potuto contare sulla disponibilità collaborativa del Parco Monte Barro, sul patrocinio del Comune di Galbiate e sul contributo dello sponsor Tecnolario – Consulenza Aziendale Integrata, “ma ancora una volta è stata preziosa – sottolinea il presidente WWF Lecco, Lello Bonelli – la presenza e il lavoro volontario dei nostri attivisti: Anna e Stefania, Raffaella e Patrick, Jessica e Davide… È solo grazie all’impegno dei nostri volontari che possiamo continuare a proporre continuamente nuovi eventi ed attività sul territorio. Sicuramente con una giornata di sole avremmo avuto più partecipanti, tre quattro iscritti non si sono presentati, ma è stato comunque bellissimo per noi vedere anche questa volta tanto entusiasmo e tanto affetto dai bambini. Qualcuno di loro partecipa ininterrottamente da quattro anni a questo appuntamento autunnale, ma anche chi è stato presente per la prima volta è subito entrato in sintonia con i nuovi amichetti, alla scoperta del WWF e delle attività che la nostra Associazione propone per la tutela dell’ambiente e della natura”.

Primo contato con i bambini con il “truccabimbi”, apine colorate disegnate sulle guance o sulle braccia per fare subito squadra, una piccola presentazione del mondo delle api curata dalla giovane attivista WWF Jessica Bellingardi e poi via a divertirsi, con materiali semplici: carta, cartone, sassi e colori. L’idea era di creare delle piccole api di cartone o colorare dei sassi, ma alla fine tutti i tavoli di lavoro e le mani dei bimbi erano un’esplosione di giallo e nero… Una gustosa merenda “salvambiente” con pane, marmellata, crema di nocciole e succo di mirtillo… prodotti naturali e a kilometro zero, offerti come ogni anno, in questa occasione, dall’Azienda Agricola “La Traccia” di Colle Brianza.

A seguire un gioco cruciverba a squadre, sempre sulle api, e la consegna di alcuni gadget WWF, una copia della rivista Panda Junior e l’attestato di partecipazione a certificare che ogni bimbo partecipante all’evento è diventato “un amico della natura”. I genitori di alcuni bimbi hanno approfittato dell’occasione per iscrivere i bimbi al WWF Italia. “Un piccolo ma importante contributo per noi” -sottolinea Stefania Berna, segretaria dell’Associazione- “i bimbi entrano nella grande famiglia del WWF, una famiglia che ha a cuore il futuro degli animali in pericolo e degli ambienti più a rischio nel mondo! E coinvolgere i più piccini in questo progetto è il più grande investimento sul futuro del nostro pianeta”.