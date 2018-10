ANNUNCIO DI LAVORO – Tentori Enzo & C. S.r.l., azienda presente sul mercato da oltre 50 anni e realtà di riferimento per Sistemi di Automazione Industriale (Hardware e Software) ed Apparecchiature Elettriche Industriali, è alla ricerca di tecnici specializzati da inquadrare nei seguenti ambiti:

– Disegnatore CAD elettrico (preferenza per sistema IGE-XAO). Indispensabile buona conoscenza della lingua inglese.

Progettista e Preventivista Ufficio Tecnico con esperienza per realizzazione schemi, progetti ed offerte (conoscenza CAD elettrico, preferibilmente IGE-XAO). Indispensabile buona conoscenza della lingua inglese.

– Progettista e Sviluppatore Software Livello 1 – PLC con esperienza (Siemens S7-1500 – TIA e S7-300 indispensabili — — Schneider / Rockwell graditi). Richiesta conoscenza di programmazione anche di pacchetti HMI (WinCC Flexible TIA, pannelli Siemens, Schneider ed ESA). Disponibilità per trasferte in cantiere per commissioning. Indispensabile buona conoscenza della lingua inglese.

– Cablatore per lavori di montaggio e cablaggio in officina. Richiesta capacità di lettura dello schema elettrico e conoscenza materiali per apparecchiature di comando.

Per tutte le figure sopra indicate, si richiede massima disponibilità, dinamicità e serietà.

La Società offre notevoli prospettive di crescita lavorativa.

Inviare C.V. a:

amministrazione@tentori.com

ed in copia a:

tnt@tentori.com

indicando come oggetto: “Annuncio Lecconotizie”