LECCO – Dopo la grande festa, lo scorso anno, per i suoi 100 anni, si sono replicati quest’oggi i festeggiamenti, agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco, per il nuovo anniversario della signora Carmela Chiloiro, arrivata a tagliare il traguardo dei 101 anni.

Nata nel 1917 a Pulsano in provincia di Taranto, è ospite presso la Residenza Resegone degli Istituti dal luglio 2001.

Questa mattina, mercoledì, aperitivo e taglio della torta presso il nucleo abitativo alla presenza dei familiari, del Direttore generale degli Istituti Fulvio Sanvito, degli ospiti e di tutto personale. Come lo scorso anno, la figlia Antonia De Leonardis, che canta nel coro AUSER Leucum, diretto dal maestro Gian Michele Brena, ha offerto a tutti gli ospiti uno speciale concerto in Sala Animazione. Era presente anche Nonna Gina (Virginia Lanzetti) che ha recitato in onore della signora Carmela alcune sue poesie. Nel pomeriggio la festa per la signora Carmela è proseguita con tutti i suoi familiari.