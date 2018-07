LECCO– Un sabato sera indimenticabile, quello appena trascorso, che ha visto la sfilata di sette degli otto cori che partecipano alla 13ma edizione del Festival Internazionale di cori giovanili G. Zelioli lungo le vie cittadine culminata con il Concerto Folkloristico Europeo in piazza Garibaldi alla presenza dell’assessore al bilancio di Lecco Anna Mazzoleni e dal Prevosto di Lecco, Mons. Franco Cecchin. Una serata ricca di avvenimenti che ha coinvolto la cittadinanza lecchese, i numerosi turisti e tutti gli appassionati di musica.

Il corteo è partito alle 21 da l.go Lario IV novembre ed è proseguito in piazza Stoppani, l.go Lario Cadorna, piazza Cermenati, lungo lago, via C.Battisti, l.go Europa, via Sauro fino a piazza Garibaldi: un’esplosione di colori culture provenienti da tutto il mondo hanno animato la città rendendo Lecco un punto di riferimento internazionale per tutti gli amanti della musica colta.

Il Concerto Folkloristico Europeo, ricco di brani, ha ripercorso le tradizioni popolari di tutto il mondo grazie alle eccellenti esibizioni degli ensemble del Festival Zelioli. Il primo coro ad esibirsi è stato il Bonifantes Boys Choir Pardubice, rinomato coro della Repubblica Ceca guidato da Martin Kudrna, che ha proposto brani di Schreiber e Lukàṧ. A seguire il coro Mädchenchor am Kölner Dom (il coro delle ragazze di Colonia) diretto da Oliver Sperling che ha deliziato la platea con i brani “Die Gedanken sind frei” e “Am dom zo kolle”.

Il coro de I Piccoli Cantori delle Colline di Brianza diretto da Flora Anna Spreafico ha eseguito “Cielito Lindo” e “Son tre notti che non dormo” con “Dove te vett o Mariettina” elaborato da A. Mazza, brani tradizionali anche per il coro polacco Warsaw Boys Choir guidato da Jakub Michal Hitek che si è esibito con “Warszawskie dzieci” di Panufnik e “Cyt Cyt” di Sygietynski. A seguire il National Boys Choir of Canada con il popolare brano italiano “Funiculì funiculà” di Luigi Denza e “Hallelujah” di Leonard Cohen.

Folklore russo per il coro Traditsiya di Mytishchi che ha eseguito “Peryshko” e “Porushka- Paranya” mentre la chiusura del concerto è stata affidata al coro ucraino Ukrainian Boys Choir Dzvinochok diretto da Ruben Tolmachov con brani tradizionali quali “From Kiev to Lubni”, “Zabava” e “My mounteines” di Zubitckiy.