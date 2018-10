CALOLZIO – Frittelle, castagne e vin brulè è questa la ricetta della tradizionale burollata organizzata dall’Oratorio del Pascolo di Calolziocorte.

La festa prenderà il via dalle 14.30 e tutti sono invitati a partecipare. Come al solito non mancheranno momenti ludici con attrazioni dedicate ai bambini come i gonfiabili, il truccabimbi e palloncini.

La festa proseguirà fino all’ora di cena quando sarà possibile mangiare in oratorio un piatto di pasta alla amatriciana (su prenotazione chiamare 3398500958 oppure 3388725021).