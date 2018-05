ERVE – Il sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi ha ringraziato i concittadini, ben 86, che hanno devoluto il 5×1000 al comune. “Grazie a voi abbiamo raggiunto il primo posto nella graduatoria tra tutti i comuni della nostra provincia per rapporto contribuenti sottoscrittori/residenti (715)”.

“L’importo devoluto è stato di 2188,00 euro e verrà destinato ai nostri servizi sociali. E’ davvero un bel risultato per la nostra comunità che ci fa ben sperare in un ottimo risultato in vista della prossima dichiarazione dei redditi” ha concluso il primo cittadino.